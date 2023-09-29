29 сентября, 09:50
Военная операция на Украине

Ставропольские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Цель была поражена при помощи управляемой ракеты ПТРК "Корнет"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мобильная группа ставропольских десантников уничтожила наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области при помощи управляемой ракеты ПТРК "Корнет", сообщает Минобороны РФ.

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"В районе Антоновского моста разведывательные подразделения десантников с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили на заброшенных дачах наблюдательный пункт украинских формирований. Получив задачу на уничтожение пункта, экипаж мобильной группы новороссийского соединения, действующий на автомобилях типа багги, оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели", - говорится в сообщении.

"Осуществив пуск управляемой ракеты из установленного на автомобиле ПТРК "Корнет", десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ", - отметили в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияСтавропольский крайВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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