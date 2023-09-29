29 сентября, 09:17
Военная операция на Украине

Кадыров заявил, что командиры ВСУ убили своих солдат при попытке сдаться в плен

Еще одному оказывается медицинская помощь, рассказал глава Чечни

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили двух украинских солдат при попытке сдаться в плен на западной окраине Клещеевки. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, где опубликовал видео с военнопленными.

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"Здесь мы видим только двоих солдат ВСУ, а по факту их трое. Последнему оказывается медицинская помощь. Еще двое их товарищей были убиты своими же командирами при попытке перехода к российским войскам", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, украинских военных отправляют прямо на российские позиции, заявляя, что там никого нет. "Такие свидетельства от сдавшихся солдат и офицеров только через нас проходило многократное количество раз. Вот такое безразличие к человеческим судьбам со стороны ВСУ и преступного киевского режима", - добавил он.

Кадыров в очередной раз призвал украинских военных сдаться и сохранить свою жизнь. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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