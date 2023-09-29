Минобороны РФ сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Клещеевки

В ведомстве отметили, что она была поражена артиллеристами 4-й бригады группировки российских войск "Юг"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы 4-й бригады группировки российских войск "Юг" уничтожили группу пехоты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее видео распространило Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как по месту дислокации украинских пехотинцев ведется артиллерийский огонь.

В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что ВС РФ пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка и уничтожили часть вражеской группировки.