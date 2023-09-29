29 сентября, 09:31
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ в районе Клещеевки

В ведомстве отметили, что она была поражена артиллеристами 4-й бригады группировки российских войск "Юг"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы 4-й бригады группировки российских войск "Юг" уничтожили группу пехоты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее видео распространило Министерство обороны РФ.

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На кадрах видно, как по месту дислокации украинских пехотинцев ведется артиллерийский огонь.

В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что ВС РФ пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка и уничтожили часть вражеской группировки. 

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