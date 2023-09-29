29 сентября, 10:27,
обновлено 29 сентября, 10:46
Военная операция на Украине

Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым работу по оказанию равной поддержки бойцам СВО

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент неоднократно говорил о том, что все участники СВО должны в одинаковой степени пользоваться всеми социальными благами, которые на этот счет предусмотрены

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил на встрече с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы "Вагнера", организацию работы по обеспечению всех участников специальной военной операции (СВО) равными мерами поддержки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля отметил, что "президент неоднократно разговаривал на эти темы, неоднократно говорил о том, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, должны в одинаковой степени пользоваться всеми социальными благами, которые на этот счет предусмотрены".

"И именно на это обращал внимание в том числе и на этой встрече президент, - указал Песков. - Эта работа проводится, [у нас] большое количество добровольцев. Эту работу нужно организовывать, нужно в первую очередь синхронизировать с Минобороны. Как раз в этом плане разговор сегодня и велся".

В ответ на уточняющий вопрос, почему Евкуров и Трошев были не в военной форме, пресс-секретарь пояснил: "Это чисто рабочая встреча. Поэтому здесь не до парадных костюмов. Абсолютно рутинная [встреча]". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЕвкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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