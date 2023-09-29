В армейском корпусе Балтфлота проходят учения с боевой стрельбой под Калининградом

На полигонах смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя

КАЛИНИНГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Более 1500 военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, участвуют в учениях с боевой стрельбой на полигонах на территории самого западного российского региона, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе батальонных и дивизионных тактических учений военнослужащие отрабатывают тактику ведения оборонительных и наступательных действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп "противника", овладения опорными пунктами "неприятеля", выход из боя и отход с позиций с использованием рельефа местности", - говорится в сообщении.

На полигонах, где проходят учения, смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя, установлены различные мишени для поражения их из различных видов стрелкового оружия, боевых машин, танков находящихся на вооружении подразделений армейского корпуса, отмечает пресс-служба.

Кроме того, оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия, активно применяются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника.

"В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки на нескольких полигонах задействовано свыше полутора тысяч военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники", - уточнила флотская пресс-служба.