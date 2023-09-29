Путин проводит встречу с военнослужащими - героями СВО

В общении принимают участие рядовой, заместитель командира взвода, Герой РФ Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции. Встреча проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

В общении принимают участие рядовой, заместитель командира взвода, Герой РФ Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. Кроме того, по видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А. А. Вишневского ко встрече подключился старший сержант Виктор Хамаганов, также награжденный орденом Мужества.

Калашников, в частности, удостоен звания Героя РФ за проявленные мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами Вооруженных сил Украины у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении. В Минобороны отмечали, что замкомандира взвода умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим.

Путин регулярно лично общается с военнослужащими - участниками СВО. На прошлой неделе в ходе поездки в Великий Новгород президент посетил центр поддержки бойцов и их семей "Возвращение", а в конце августа глава государства принял в Кремле экипаж танка "Алеша", совершивший подвиг на запорожском направлении. Особое внимание Путин уделяет и поддержке семей военнослужащих. Так, в конце прошлого года президент провел отдельную встречу с матерями участников СВО, на которой обсуждались актуальные вопросы и дополнительные меры помощи.

Путин в целом неоднократно подчеркивал, что забота о бойцах является не только служебным, но и гражданским, и нравственным долгом всех уровней власти. Президент акцентировал внимание правительства и губернаторов на том, что военные и их семьи должны получать все меры поддержки своевременно и в полном объеме.