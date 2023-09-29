Медведев заявил, что испытания высокоточной модернизированной ракеты будут продолжены

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ, испытанный образец ракеты рассчитан на применение в СВО, имеет улучшенные характеристики дальности полета и точности поражения цели

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытания новой высокоточной модернизированной ракеты, за пуском которой он наблюдал на полигоне Капустин Яр, будут продолжены. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты. Испытания ее будут продолжены", - сказал он на совещании.

Медведев обратил внимание, что новая ракета была разработана специально для применения в зоне специальной военной операции, она имеет "высокие перспективы". "Значительно улучшены характеристики, которые влияют и на дальность полета, и на точность поражения цели. Также усилена боевая часть", - сообщил он.

Замглавы Совбеза отметил, что в результате нынешнего запуска был приобретен важный опыт, дан "отпор противнику, который буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину, и эта работа с их стороны продолжается".