29 сентября, 12:26
Военная операция на Украине

Рогов сообщил об уничтожении пяти единиц техники и свыше 70 солдат ВСУ у Приютного

Украинские военнослужащие пытались атаковать позиции РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили не менее пяти единиц техники украинской армии и свыше 70 военнослужащих, которые пытались атаковать позиции РФ в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Была попытка наступления ВСУ на село Приютное и далее к населенному пункту Заветное Желание. Атака была отбита, после была наша контратака. Там уничтожено не менее пяти единиц техники противника и большое количество личного состава, свыше 70 боевиков", - сказал он.

28 сентября Рогов сообщил ТАСС, что российские подразделения заняли два опорных пункта ВСУ севернее Приютного.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов. 

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