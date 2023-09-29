МО РФ сообщило, что ВС нанесли удары "высокоточкой" по местам подготовки диверсантов ВСУ

По данным ведомства, также уничтожен пункт управления иностранного легиона

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли девять ударов по местам подготовки украинских диверсантов, пунктам размещения военных и наемников. Как сообщили в Минобороны России, ударами ВС РФ уничтожен пункт управления иностранного легиона.

"В период с 24 по 29 сентября Вооруженными силами РФ нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников. В результате ударов уничтожены пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами", - сказали в ведомстве.

Кроме того, нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на донецком и запорожском направлениях, добавили в МО РФ.