Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за неделю на купянском направлении

В ведомстве рассказали, что противник потерял более 210 военнослужащих

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 210 военнослужащих, 30 автомобилей и 13 артиллерийских орудий на купянском направлении за неделю.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области. На данном направлении противник потерял свыше 210 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии" - говорится в сообщении.