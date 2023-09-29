29 сентября, 12:32,
обновлено 29 сентября, 12:55
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за неделю на купянском направлении

В ведомстве рассказали, что противник потерял более 210 военнослужащих

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 210 военнослужащих, 30 автомобилей и 13 артиллерийских орудий на купянском направлении за неделю.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области. На данном направлении противник потерял свыше 210 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии" - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация