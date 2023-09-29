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обновлено 29 сентября, 13:08
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ на херсонском направлении

По данным министерства, за неделю на этом направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за неделю пресекли на херсонском направлении деятельность трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожено до 250 военных противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения данной задачи пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, за неделю на указанном направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля, в ходе контрбатарейной борьбы поражено 7 орудий полевой артиллерии. 

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