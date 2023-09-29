Минобороны РФ заявило об уничтожении за неделю пяти боевых самолетов ВСУ

В ведомстве сообщили, что ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены еще два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России за прошедшую неделю уничтожили пять украинских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушно-космическими силами России за неделю уничтожены пять боевых самолетов Воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики был сбит украинский штурмовик Су-25. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены еще два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения. "Также средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины", - отметили в Минобороны РФ.