29 сентября, 12:34,
обновлено 29 сентября, 12:59
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении за неделю пяти боевых самолетов ВСУ

В ведомстве сообщили, что ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены еще два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России за прошедшую неделю уничтожили пять украинских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Воздушно-космическими силами России за неделю уничтожены пять боевых самолетов Воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики был сбит украинский штурмовик Су-25. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены еще два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения. "Также средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины", - отметили в Минобороны РФ. 

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