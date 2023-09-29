Минобороны РФ рассказало об отражении за неделю 31 атаки ВСУ на донецком направлении

В министерстве сообщили, что противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах Артемовска, Авдеевки и Марьинки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю отразили 31 атаку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе в районах Артемовска, Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах: города Артемовск, населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями Южной группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ", - говорится в сообщении министерства.