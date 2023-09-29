Минобороны РФ заявило об уничтожении средствами ПВО 185 украинских беспилотников за неделю

По данным ведомства, с начала СВО уничтожено 482 самолета, 250 вертолетов, 7 252 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 210 танков и других боевых бронированных машин

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю уничтожено и подавлено 185 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 185 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 482 самолета, 250 вертолетов, 7 252 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 210 танков и других боевых бронированных машин, 1 157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 584 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 590 единиц специальной военной автомобильной техники.