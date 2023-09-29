МО РФ: ВСУ перебросили три подразделения на донецкое направление для восполнения потерь

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на донецкое направление три подразделение, чтобы для восполнить потери после неудачных штурмов Клещеевки и Андреевки.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад", - говорится в сообщении.