29 сентября, 12:40,
обновлено 29 сентября, 12:43
Военная операция на Украине

МО РФ: ВСУ перебросили три подразделения на донецкое направление для восполнения потерь

По данным ведомства, ВСУ сделали это после неудачных штурмов Клещеевки и Андреевки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на донецкое направление три подразделение, чтобы для восполнить потери после неудачных штурмов Клещеевки и Андреевки.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"С целью восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, командование ВСУ было вынужденно перебросить с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад", - говорится в сообщении. 

Теги:
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