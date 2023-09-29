Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на южнодонецком направлении

В ведомстве сообщили, что потери противника составили более 750 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели потеряли на южнодонецком направлении более 750 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении российские подразделения за указанный период слаженными действиями отразили четыре атаки подразделений 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. За неделю потери противника составили свыше 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии" - сообщили там.

В ведомстве добавили, что в районе Марфополя в Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.