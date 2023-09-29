Боец отряда Барс-16 в ЛНР сбил из пулемета дрон самолетного типа на высоте 200-300 м

Командир отряда с позывным Зенит предположил, что уничтожение дрона смогло предотвратить артудар по позициям российских артиллеристов.

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Боец казачьего отряда специального назначения Барс-16 "Кубань" с позывным Тор сбил из пулемета Калашникова беспилотник самолетного типа в ЛНР. Об этом рассказал журналистам командир отряда с позывным Зенит.

"Наш боец с позывным Тор сбил БПЛА самолетного типа. Никогда мы не сбивали эти "крылья" (дроны самолетного типа - прим ТАСС), их сложно сбить. Мы были удивлены. Он метра два в размахе, а двигатель у него с кулак. В крыло попадаешь ему - ничего не будет, нужно попасть именно в двигатель", - рассказал командир отряда, добавив, что дрон летел на высоте 200-300 м.

Он отметил, что такие дроны используются для корректировки артиллерии, и тот дрон летел вглубь российских позиций в сторону артиллеристов. Зенит предположил, что уничтожение дрона смогло предотвратить артудар по позициям российских артиллеристов.

Как уточнил сам Тор, он спортсмен-разрядник, до СВО преподавал детям в сельской школе основы военной подготовки. Кроме того, он является уроженцем Нагорного Карабаха и в 2020 году принимал участие в военных действиях в качестве добровольца.