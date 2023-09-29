Кадыров сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен пятерых украинских военных

Глава Чеченской Республики отметил, что, по словам одного из бойцов "Ахмата", "буквально за неделю" его отряд уничтожил 28 врагов и еще 12 взял в плен

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спецназ "Ахмат" совместно с 4-й мотострелковой бригадой ВС РФ в районе Клещеевки на артемовском направлении взяли в плен пятерых солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Противник намеревался закрепиться в этой местности, но бойцы спецназа "Ахмат" нарушили его планы. Благодаря слаженным и оперативным действиям нашим парням удалось относительно бескровно выполнить оперативную задачу. Вместо того, чтобы решить ее значительно быстрее (уничтожив неприятеля), парни выбрали более сложный, но гуманный путь. Как итог - пятеро оставшихся в живых солдат, хоть и из вражеского лагеря", - написал Кадыров.

Он рассказал, что во время их пленения украинская сторона нанесла удар из минометных расчетов, пыталась уничтожить своих бойцов. В результате некоторые из них получили ранения.

Кадыров отметил, что, по словам одного из бойцов "Ахмата", "буквально за неделю" его отряд уничтожил 28 врагов и еще 12 взял в плен. "И это только на одном небольшом участке довольно обширной линии фронта. Сложно представить, каково реальное число вражеских потерь, если даже результат работы одного нашего отряда демонстрирует такие цифры", - добавил глава Чеченской Республики.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.