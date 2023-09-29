Военные РФ провели в Сирии две гуманитарные акции

Жителям выдано 5,4 тонны продовольствия

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии за прошедшие сутки провели две гуманитарные акции, выдав в общей сложности жителям 5,4 тонны продовольствия. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Хан-Туман провинции Алеппо и Насрия провинции Дамаск, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,4 тонны", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По его словам, авиация и беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции за минувшие сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные авиамагистрали. Кулить добавил, что за сутки было зафиксировано 11 нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.