29 сентября, 19:04

Пушилин сообщил, что ВСУ наращивают силы на краснолиманском и сватовском направлениях

ВСУ наращивают силы на краснолиманском и сватовском направлениях - Пушилин.

Новость дополняется 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис Владимирович
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