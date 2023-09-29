29 сентября, 19:18
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что ВСУ укрепляют оборону на купянском направлении

По словам главы ДНР, украинские силы готовятся к возможному наступлению ВС РФ

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Украинские войска предпринимают попытки укрепить свою оборону на купянском направлении, готовясь к возможному наступлению российских сил. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Купянское направление - видим скопление сил противника. Выстраиваются оборонительные сооружения, заливаются бетоном. На определенном расстоянии фиксируются бронегруппы на случай, если наши подразделения перейдут к активной фазе наступления", - сказал Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
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