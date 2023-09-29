Рогов сообщил об ударах ВС РФ по правому берегу Днепра, чтобы помешать ВСУ его форсировать

Председатель движения "Мы вместе с Россией" прокомментировал сведения о подготовке ВСУ наступления в начале октября на херсонском и запорожском направлениях

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Российские силы наносят превентивные удары по объектам на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы затруднить подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовку к форсированию реки и наступлению. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя сведения о подготовке ВСУ наступления в начале октября на херсонском и запорожском направлениях.

"Касательно херсонского направления: именно по этой причине сейчас идет отработка нашими ракетными ударами и авиацией", - отметил он, добавив, что удары постоянно ведутся по Бериславу и поселку Казацкий напротив Новой Каховки.

"Это профилактика попыток наступления со стороны противника, форсирования Днепра, переброски подкреплений и других действий, <...> [у ВСУ] ударный кулак там есть", - сказал Рогов.

Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к компетентным органам, президент Украины Владимир Зеленский согласовал с британскими и американскими кураторами наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. В Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра, одновременно, по словам собеседника агентства, планируется попытка захвата Запорожской АЭС.