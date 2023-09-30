Авиация группировки войск "Юг" поразила живую силу и технику противника в 25 районах

Начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили рассказал, что артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Авиация российской Южной группировки войск поразила живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 25 районах. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

"Авиацией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 25 районах", - сказал Минесашвили. По его словам, противник потерял боевую машину пехоты, две боевые машины РСЗО, гаубицу "Мста-Б", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять минометов 120-го калибра, 11 автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Также, отметил Минесашвили, экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразили живую силу противника в районе Предтечино Донецкой Народной Республики.

Минесашвили также сообщил, что российская Южная группировка войск отразила две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях и уничтожила две диверсионно-разведывательные группы противника в районе Андреевки. "Подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад на марьинском и авдеевском направлениях", - сказал Минесашвили. По его словам, также были уничтожены две ДРГ противника близ Андреевки.

Минесашвили добавил, что артиллерия российской Южной группировки войск уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке.