30 сентября, 02:21
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Миротворцы РФ мониторят ситуацию в Карабахе с помощью БПЛА "Орлан-10"

© Минобороны России

Как отметили в Минобороны России, за сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент осуществляет мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе при помощи беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", сообщили в Минобороны России.

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"Расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов российского миротворческого контингента продолжается мониторинг текущей обстановки. Нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки не зафиксировано", - сказали в военном ведомстве.

Также Минобороны показало кадры работы БПЛА. Как уточнил командир расчета, мониторинг ведется с помощью комплекса с БПЛА "Орлан-10".

Кроме того, в МО РФ сообщили, что для возобновления работы хлебопекарни в Степанакерте (Ханкенди) и выпуска хлебобулочных изделий для мирных жителей близлежащих населенных пунктов миротворцы доставили на территорию предприятия более 15,5 тонны муки.

Миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения Нагорного Карабаха. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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