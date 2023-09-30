30 сентября, 02:21
Военная операция на Украине

Разведчики ЦВО обучились тактической медицине и работе с ударными дронами

© Минобороны России

В Минобороны сообщили, что в ходе подготовки военнослужащие оттачивают навыки применения дронов-камикадзе с различными типами боеприпасов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) прошли курс применения дронов-камикадзе, а также отработали навыки тактической медицины в одном из тыловых районов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

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"Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа в ходе специальных занятий в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции изучили порядок и особенности применения ударных дронов, а также отработали приемы и способы оказания доврачебной медицинской помощи на поле боя", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе подготовки военнослужащие оттачивают навыки применения дронов-камикадзе с различными типами боеприпасов, а также изучают особенности управления, способы поиска и обнаружения замаскированных опорных пунктов, техники и огневых точек противника. Также на занятиях со специалистами медицинской службы военнослужащие проходят курс тактической медицины по оказанию доврачебной помощи при различных ранениях и способы эвакуации раненых с поля боя.

"Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретенным в ходе специальной военной операции", — отметили в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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