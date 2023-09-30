FPV-дрон "Воробей" запустят в серийное производство для нужд СВО

Сведения о количестве поставляемых российским войскам изделий не разглашаются

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Серийное производство FPV-дрона "Воробей", предназначенного для поражения бронированной техники, начнется с октября 2023 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков.

"Нами получено заключение об успешных результатах официальных испытаний FPV-дрона "Воробей" и ретранслятора связи для беспилотных летательных аппаратов "Облачко" в зоне спецоперации. Было принято решение о серийном производстве наших изделий для нужд СВО с октября этого года", - заявил Братеньков. По его словам, данные о количестве изделий, которые будут поставлять в российские войска, не разглашаются.

Ранее сообщалось, что "Воробей" поставляют вместе с перспективным боеприпасом кумулятивного типа. Вес боеприпаса составляет порядка 500 г, он способен пробивать броню до 200 мм.

Ретранслятор связи "Облачко" используется на нестандартных частотах и обеспечивает дальность работы FPV-дрона "Воробей" на дистанциях более 5 км. Также ретранслятор позволяет оператору БПЛА находиться в укрытии во время боевой работы. Расстояние между ретранслятором и оператором может достигать 300 м, что обеспечивает дополнительную защиту оператора и расчета в целом.