30 сентября, 08:48
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о применении ВСУ химоружия при обстреле позиций России под Горловкой

По словам советника главы региона Яна Гагина, украинские снаряды начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Ян Гагин.

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"Противник неоднократно применял снаряды, начиненные химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артемовске. Теперь применили под Горловкой. Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже", - сказал Гагин.

В конце мая руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что украинские подразделения применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций на запорожском направлении. 

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