По словам советника главы региона Яна Гагина, украинские снаряды начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Ян Гагин.

"Противник неоднократно применял снаряды, начиненные химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артемовске. Теперь применили под Горловкой. Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже", - сказал Гагин.

В конце мая руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что украинские подразделения применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций на запорожском направлении.