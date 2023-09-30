30 сентября, 11:01,
обновлено 30 сентября, 11:09
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении двух западных артсистем на запорожском направлении

По данным ведомства, подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили американскую гаубицу M119, британскую артиллерийскую установку FH70, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б" ВСУ на запорожском направлении в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: буксируемая гаубица М119 производства США, артиллерийская установка FH70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. 

Теги:
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