МО РФ сообщило об уничтожении трех складов боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР

По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику противника в 102 районах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ отметили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах.