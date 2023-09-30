30 сентября, 11:02,
обновлено 30 сентября, 11:16
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении трех складов боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР

По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику противника в 102 районах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ отметили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах. 

Теги:
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