МО РФ сообщило об огневом поражении ВСУ у Степовой Новоселовки в Харьковской области

По данным ведомства, уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля противника

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские военные на купянском направлении нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Степовой Новоселовки в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в ведомстве.