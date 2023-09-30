Силы ПВО за сутки перехватили снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 25 беспилотников ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, также уничтожено девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 9 украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", 1 снаряд РСЗО HIMARS, уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.

Также были уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Каменка, Зайцево, Василевка Донецкой Народной Республики, Токмак, Пологи Запорожской области Песчановка, Крынки Херсонской области и Лиман Первый Харьковской области.

В Минобороны РФ сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 482 самолета, 250 вертолетов, 7 277 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 218 танков и других боевых бронированных машин, 1 157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 598 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 605 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.