Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского самолета в зоне СВО

По данным ведомства, экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации, и обнаружили воздушное судно противника

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Самолет Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил в воздушном бою самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж Су-35С ВКС России в воздушном бою уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации. Во время очередного вылета летчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника.