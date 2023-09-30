30 сентября, 15:40
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского самолета в зоне СВО

По данным ведомства, экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации, и обнаружили воздушное судно противника

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Самолет Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил в воздушном бою самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипаж Су-35С ВКС России в воздушном бою уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации. Во время очередного вылета летчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника. 

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