Минобороны РФ сообщило об отсутствии нарушений режима прекращения огня в Карабахе за сутки

Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории региона, добавили в ведомстве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха, нарушений режима прекращения огня за сутки не зафиксировано. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

Также в бюллетене сообщается, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха продолжили сдавать вооружение. "На 30 сентября сдано: 21 единица бронетехники, 51 единица автомобильной техники, 24 единицы средств ПВО, 62 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,3 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 3,3 млн боеприпасов", - отмечается в бюллетене.