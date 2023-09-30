МО РФ показало кадры уничтожения района сосредоточения подразделений ВСУ у Курахово

Как уточнили в ведомстве, были поражены бронированная автомобильная техника, боеприпасы, вооружения и личный состав противника

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом уничтожили район сосредоточения подразделений отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Курахово на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, опубликовав соответствующие кадры, ракетным ударом уничтожен "район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курахово на донецком направлении". Как уточнили в Минобороны РФ, вследствие поражения ракетным комплексом наземного базирования были уничтожены бронированная автомобильная техника, боеприпасы, вооружения и личный состав противника.