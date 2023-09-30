МО РФ сообщило о шести опасных ситуациях в Сирии за сутки, созданных авиацией коалиции США

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, было проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо по маршруту Гариб - Айтувайран-Тахтани и обратно

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки шесть раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано шесть случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и парой истребителей Rafale коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также за сутки проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо по маршруту Гариб - Айтувайран-Тахтани и обратно; в провинции Ракка - по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамр - Эль-Тервазия и обратно. Кроме того, продолжилось осуществление контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок", - отметили в сообщении.