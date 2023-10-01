В России начался осенний призыв

Он впервые пройдет в новых регионах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Осенняя призывная кампания стартует в России и продлится до 31 декабря. В прошлом году осенний призыв начался на месяц позже обычного из-за загруженности военкоматов в связи с частичной мобилизацией.

Согласно опубликованному 29 сентября указу президента РФ Владимира Путина, войска пополнят 130 тыс. призывников - это на 10 тыс. новобранцев больше, чем в прошлогодний осенний призыв, когда ВС РФ и другие воинские формирования пополнили, как и было запланировано, 120 тыс. человек. Как сообщал на брифинге перед началом осеннего призыва заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, первые отправки призывников со сборных пунктов запланированы на 16 октября.

Срок службы не меняется и составит 12 месяцев. Те, кто призван в вооруженные силы год назад, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Впервые в новых регионах

Призыв 1 октября стартует во всех регионах страны. Исключение из-за климата составят отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - там граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря.

При этом впервые призыв пройдет в новых российских регионах - Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Вопрос призыва на военную службу в них урегулирован федеральным конституционным законом о принятии в состав РФ. Согласно его положению, призыв россиян, проживающих в новых регионах, будет проводиться с 2023 года. Призыва на военную службу в прошлом году и весной в этих субъектах не было.

Срочников не привлекут к СВО

Цимлянский отмечал, что в рамках осенней кампании военнослужащие по призыву не будут направляться на службу ни в пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, ни для участия там в выполнении задач спецоперации.

Кроме того, у Генштаба нет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. По словам Цимлянского, контрактников и добровольцев для выполнения задач спецоперации достаточно.

Учебные соединения, научные и спортивные роты

Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учетных специальностей. Кроме того, продолжится формирование научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов и родов войск. Также призывниками будут комплектоваться научно-производственные подразделения, внедряющие в производство передовые идеи и прорывные технологии в интересах обороны государства, и спортивные роты, в которых созданы условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.

Горячая линия

Прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по призыву на военную службу начнет работу с 17 октября. Ее специалисты разъяснят нюансы призывной кампании. Работать линия будет по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.

В новость внесена правка (00:50) - передается с исправлением наименования призыва во втором абзаце, верно - прошлогодний осенний.