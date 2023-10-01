1 октября, 02:19
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потере ВСУ за сутки на купянском направлении более двух взводов

© Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский отметил, что российская авиация нанесла два удара по пунктам временной дислокации 44-й механизированной бригады и подразделению радиоэлектронной борьбы в Харьковской области

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки потеряли более двух взводов пехоты. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, две боевые бронированные машины «Козак»", - сказал Зыбинский.

Он уточнил, что также во время боевых действий на купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" нанесла два удара по пунктам временной дислокации 44-й механизированной бригады и подразделению радиоэлектронной борьбы в районе Чернещины Харьковской области.

Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 14-й, 32-й механизированных бригад 40-го стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, 152-мм гаубица "Мста-Б" и минометный расчет в районах Песчаное, Крахмальное, Колодези", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация