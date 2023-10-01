Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником

Глава государства отметил, что ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск. По словам главы государства, доблесть и мужество, преданность долгу и Отечесту бойцов и командиров были ярко продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине. Путин выразил уверенность в том, что личный состав будет проявлять высокий уровень подготовки, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России в дальнейшем.

1 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День Сухопутных войск. Дата была утверждена указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Сухопутные войска - наиболее многочисленный вид российских вооруженных сил. В их состав входят мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, а также специальные войска (разведывательные, радиоэлектронной борьбы, инженерные, а также войска радиационной, химической и биологической защиты).