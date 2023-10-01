В ДНР сообщили, что ВСУ потеряли несколько десятков человек в атаках на Времевском выступе

По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, украинские военнослужащие последние несколько дней не предпринимают активных действий в районе Новомайорского

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков человек личного состава в безуспешных попытках атаковать позиции российских сил на Времевском выступе. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Последние пару дней противник попытался отбить ранее утраченные позиции в районе Приютного и продвинуться в районе Урожайного. ВСУ даже попытали перебросить к Урожайному пехоту, закрепиться. Все безуспешно. Сразу же накрыли артиллерией, очень точно, ювелирно. Как итог, потери - несколько десятков человек. В основном погибшие. Откатились восвояси", - сказал Гагин.

В районе Новомайорского, как уточнил советник, последние несколько дней сохраняется спокойная обстановка, активных действий ВСУ не предпринимают. Это связано с активной работой российской артиллерии по скоплениям живой силы и техники в этом районе и большими потерями, которые украинская сторона понесла предыдущие несколько недель.