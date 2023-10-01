1 октября, 08:08
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ потеряли несколько десятков человек в атаках на Времевском выступе

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, украинские военнослужащие последние несколько дней не предпринимают активных действий в районе Новомайорского

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков человек личного состава в безуспешных попытках атаковать позиции российских сил на Времевском выступе. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Последние пару дней противник попытался отбить ранее утраченные позиции в районе Приютного и продвинуться в районе Урожайного. ВСУ даже попытали перебросить к Урожайному пехоту, закрепиться. Все безуспешно. Сразу же накрыли артиллерией, очень точно, ювелирно. Как итог, потери - несколько десятков человек. В основном погибшие. Откатились восвояси", - сказал Гагин.

В районе Новомайорского, как уточнил советник, последние несколько дней сохраняется спокойная обстановка, активных действий ВСУ не предпринимают. Это связано с активной работой российской артиллерии по скоплениям живой силы и техники в этом районе и большими потерями, которые украинская сторона понесла предыдущие несколько недель. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация