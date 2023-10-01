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Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении БПЛА шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили сообщил о ликвидации ангара с техникой противника в районах Васюковки, Раздоловки, Курдюмовки

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Войска группировки "Юг" при помощи беспилотников-камикадзе уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

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"Дронами-камикадзе уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп, ангар с техникой противника в районах Васюковки, Раздоловки, Курдюмовки", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Минесашвили добавил, что в районах Александровки, Константиновки, Петровки и Райгородка ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по лагерю подготовки на полигоне 10-й горно-штурмовой бригады, пунктам временной дислокации подразделений 42-й механизированной, 26-й артиллерийской бригад, складу боеприпасов. 

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