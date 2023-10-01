1 октября, 09:32
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении шести лодок и более 30 военных ВСУ за неделю

Представитель оперативных служб региона уточнил, что соединения группировки войск "Днепр" также уничтожили три склада с боекомплектом, склад ГСМ, два ангара с техникой, 10 единиц боевых бронированных машин противника

ГЕНИЧЕСК, 1 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю шесть лодок и более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель оперативных служб региона.

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"Пока украинские военнослужащие продолжают терроризировать гражданское население и уничтожать инфраструктуру населенных пунктов в левобережной части Херсонской области, российские военнослужащие за прошедшую неделю уничтожали военные объекты ВСУ: шесть пунктов временной дислокации подразделений бригад территориальной обороны, три склада с боекомплектом, склад ГСМ, два ангара с техникой, 10 единиц боевых бронированных машин, шесть лодок, более 30 человек живой силы", - сказал он

Он уточнил, что эти данные подтверждены видеофиксацией. 

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