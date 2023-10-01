В МО РФ сообщили об отражении трех атак ВСУ в направлении Приютного

Штурмовым подразделением ликвидирована группа пехоты ВС Украины в районе южнее Равнополя, отметил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Войска группы "Восток" отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в сторону Приютного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении отразили три атаки противника в направлении Приютного. Штурмовым подразделением ликвидирована группа пехоты ВСУ в районе южнее Равнополя", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам Чехова, огнем артиллерии уничтожены склады боеприпасов противника в районе Урожайного и Приютного, а также пункты временной дислокации 128-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады в Старомайорском и Новомихайловке.

"Огнем РСЗО "Ураган" поражены два пункта временной дислокации 127-й бригады теробороны в Березовом. Применением ударных БПЛА уничтожены два пикапа с националистами, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ "Краб", буксируемая гаубица М777 и три минометных расчета. Нанесены авиационные удары по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Прасковиевки", - заключил начальник пресс-центра группиовки войск "Восток".