МО РФ сообщило о поражении склада вооружения ВСУ в Николаевской области

По данным ведомства, российские военнослужащие также пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп на херсонском направлении

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Снегиревки Николаевской области, а также пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

Там также отметили, что в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В новость внесена правка (14:29 мск) - передается с уточнением в заголовке, верно - поражение склада.