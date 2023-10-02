МО РФ показало уничтожение опорных пунктов ВСУ орудиями С-60 на купянском направлении

В военном ведомстве сообщили, что координаты цели расчеты получили вечером

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты 57-мм автоматических зенитных орудий С-60 Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ разгромили опорные пункты и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлений в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск "Запад" в ночное время разгромили опорные пункты и живую силу противника из автоматических зенитных орудий С-60", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что координаты цели расчеты получили вечером. "Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника, точные координаты передали артиллеристам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж, для уничтожения целей по полученным разведанным", - сообщили там.

В Минобороны РФ отметили, что бойцы сработали быстро и слаженно, стреляли снарядами калибра 57 мм на дальность 6,5 км, за 30 секунд уничтожив цель. Одно из орудий военнослужащие назвали "Гарпия". "Все время специальной военной операции она работает четко по целям, это и живая сила противника, и вражеские укрепрайоны, и легкобронированная техника. При этом самоходное шасси позволяет ей быстро покидать позицию и уходить из-под ответного удара", - добавили в военном ведомстве.

Об орудии

57-мм зенитное орудие С-60 артиллеристы ЗВО применяют для борьбы с бронированными наземными целями. Используемые для стрельбы боеприпасы состоят из унитарных патронов, имеющих два снаряда: осколочно-трассирующий и бронебойно-трассирующий. Осколочно-трассирующий снаряд предназначен главным образом для стрельбы по воздушным целям. Снаряд имеет головной ударный взрыватель высокой чувствительности с самоликвидатором. Трассер обеспечивает наблюдение за траекторией снаряда. Бронебойно-трассирующий снаряд предназначен для стрельбы по наземным бронированным и воздушным целям.