В МО РФ заявили, что вооруженные формирования Карабаха сдали 14 млн боеприпасов

Также они сдали свыше 45 единиц бронетехники

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали более 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники и около 14 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

"Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в военном ведомстве.