1 октября, 16:13,
обновлено 1 октября, 16:20
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В МО РФ заявили, что вооруженные формирования Карабаха сдали 14 млн боеприпасов

Также они сдали свыше 45 единиц бронетехники

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали более 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники и около 14 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

"Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в военном ведомстве. 

Теги:
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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