1 октября, 19:14

МО РФ: авиация коалиции США за сутки пять раз нарушила воздушное пространство Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки пять раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сообщил Кулить.

Также, по его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кулить добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). "В провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел. В результате обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения", - заключил контр-адмирал. 

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© Информационное агентство ТАСС
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