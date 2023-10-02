2 октября, 02:12
Военная операция на Украине

В Минобороны России сообщили об отражении восьми атак штурмовиков ВСУ в ДНР

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Начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили уточнил, что удалось уничтожить более 300 боевиков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Войска группировки "Юг" отразили восемь атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском и авдеевском направлениях, потери противника составили свыше 300 военнослужащих. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

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"Подразделения Южной группировки войск отразили восемь атак украинских штурмовых групп на артемовском и авдеемском направлениях. Потери противника составили более 300 военнослужащих, САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станция радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

По словам Минесашвили, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.

Начальник пресс-центра группировки уточнил, что войска группировки "Юг" при помощи авиации уничтожили ангар с военной техникой ВСУ на донецком направлении. 

"Оперативно-тактической авиацией группировки уничтожен ангар с военной техникой, армейской авиацией нанесено поражение пункту временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Новомихайловке и Авдеевке", - сказал он.

Минесавшили добавил, что экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразили опорный пункт 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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