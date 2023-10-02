Миротворцы РФ обеспечивают безопасность выезжающих из Карабаха через Лачинский коридор

На наблюдательные посты миротворческого контингента завезли запас питьевой воды, медикаментов и горючего, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы круглосуточно обеспечивают безопасность автомобилей с мирными жителями, самостоятельно выезжающими с территории Нагорного Карабаха через Лачинский коридор. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность передвижения автомобилей с мирными жителями, самостоятельно выезжающими с территории Нагорного Карабаха через Лачинский коридор. Военнослужащие российского миротворческого контингента (РМК) в круглосуточном режиме сопровождают продовольственные колонны, в том числе гражданские эвакуационные рейсы, совершающиеся для перевозки мирных жителей, не имеющих личного автотранспорта", - отметили в ведомстве.

На наблюдательные посты миротворческого контингента завезен необходимый запас питьевой воды, медикаментов и горючего. Нуждающимся оказывается гуманитарная помощь, добавили в Минобороны.

"Обращались к нам за медицинской помощью, также обеспечивали водой", - рассказал военнослужащий РМК Артем.

Миротворческий контингент поддерживает непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом (Ханкенди), направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения Нагорного Карабаха, напомнили в российском военном ведомстве.

1 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила на брифинге, что интенсивность потока вынужденных переселенцев из Карабаха в Армению за последние сутки снизилась, процесс подходит к завершению.