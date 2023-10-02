2 октября, 02:18
Военная операция на Украине

Участники СВО на передовой получили документы о предоставлении субсидий на жилье

© Минобороны России/ ТАСС

Замруководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов отметил, что Минобороны уделяет большое внимание выполнению социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Военнослужащие - участники специальной военной операции (СВО) на передовой получили документы о предоставлении жилищных субсидий. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилых помещений вручены на передовой военнослужащим, выполняющим боевые задачи специальной военной операции. Решения на выделение субсидий военнослужащим вручили заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны Валерий Абраменков", - сказали в ведомстве.

По словам Гаврилова, Минобороны уделяет огромное внимание выполнению социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей. "Данная работа организована на системной основе и в дальнейшем будет продолжена", - сказал он.

В министерстве отметили, что руководством органов жилищного обеспечения российского военного ведомства было принято решение подготовить документы и вручить их военнослужащим непосредственно на передовой, не дожидаясь их возвращения из зоны проведения спецоперации.

"Мы проводим опросы, не только связанные с реализацией гарантий в части жилищных прав, но и в том числе проводим работу по решению бытовых вопросов военнослужащих, потому что их семьи остались в местах дислокации, и нам очень важно чтобы они были защищены, и их вопросы, жилищные и бытовые решались", - добавил Абраменков.

В ходе выездной работы специалисты Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны провели встречи с военнослужащими и консультации по вопросам, касающимся предоставления жилья. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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