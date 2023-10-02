Разведчикам России вручили медали за срыв атак ВСУ на запорожском направлении

По данным Минобороны РФ, офицеры и солдаты получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством", "За отвагу" и медали Суворова

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Военнослужащим разведывательного подразделения мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) вручили медали за отражение атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Военных, проявивших мужество и героизм в ходе срыва атак подразделений ВСУ на этом направлении, наградили государственными наградами в зоне проведения специальной военной операции.

"Медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и медали Суворова вручены офицерам и солдатам за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по отражению атак украинских националистов на запорожском направлении", - сказали в ведомстве.

Как отметили в МО РФ, "благодаря профессионализму и умелым действиям военнослужащих российской группировки войск планы ВСУ по прорыву обороны на запорожском направлении в районе населенных пунктов Пятихатки, Работино и Вербовое успеха не имеют".

Ранее в Минобороны России сообщали, что на запорожском направлении подразделения российских войск продолжают вести активную оборону, в ходе которой только в период с 24 по 29 сентября отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ у Вербового и Работино.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года своим указом предоставил право командующим группировками российских войск вручать в районах боевых действий награды бойцам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции.